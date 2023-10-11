Як правильно зварити каву в турці: топ-5 порад від експертів

Турки подарували Європі каву за десятки років до винаходу італійської еспресо-машини та німецької фільтр-кави. Турки відкрили світу кав'ярню у 1564 році, де вперше приготували цей "божественний" напій, і їхній агрегат для приготування кави – турка – залишається популярним і нині.

Про це пише Біла Кава.

Процедура приготування кави в турці, хоч і проста в своїй суті, має свої нюанси, і нам потрібно розібратися в них.

Традиційно каву по-турецьки готують на піску, під сонцем. Деякі східні кав'ярні і досі використовують цей метод: джезву рухають у піску, то занурюючи, то витягуючи. При приготуванні на плиті сутність процесу залишається такою:

Кава вариться, а не заварюється, що робить її унікальною порівняно з іншими методами.

Процес приготування кави в турці тривалий, щоб повністю розкрити аромат і смак напою.

Кава не фільтрується, тому вона виходить густою і ароматною.

Турка для кави може бути виготовлена з різних матеріалів, таких як мідь, глина, кераміка, бронза або срібло. Металева турка дозволяє рівномірно і швидко нагрівати і охолоджувати напій, що дає можливість повністю контролювати процес. З іншого боку, прихильники глиняних джезв вважають, що вони краще розкривають смак і аромат кави, навіть якщо процес триває довше.

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Для приготування кави в турці обирайте арабіку, оскільки робусту винайшли лише в XVIII столітті. Робуста у турці може призвести до надмірної гіркоти та занадто міцного напою. Обирайте зерна середньої або слабкої обжарки, аби уникнути сильної гіркоти та запаху горілого. Для максимального розкриття смакових і ароматичних нот використовуйте дрібний помел кави.

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