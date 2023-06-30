Як правильно варити кукурудзу, щоб вона була хрумкою

Редакція українського кулінарного сайту Shuba поділилася рекомендаціями щодо правильного варіння кукурудзи, щоб насолодитися її смаком. За думкою експертів, середня тривалість варіння кукурудзи становить близько 30 хвилин, при цьому до води можна додати молоко й вершкове масло.

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Під час варіння кукурудзи висока температура сприяє розщепленню крохмалю і утворенню простого цукру. За допомогою додавання трохи молока до води можна зробити кукурудзу ще солодшою, оскільки молоко містить вуглеводи, які розщеплюються при нагріванні. Крім того, шматочок вершкового масла створює маслянисте середовище, що додає приємний вершковий присмак кожному зернятку.

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Окрім того, експерти надали поради щодо вибору кукурудзи. Найкращим варіантом є молода кукурудза, яка має щільно загорнуті свіжі зелені листки.

Якщо листя стало пожовклим і сухим, вказують фахівці, таку кукурудзу потрібно варити триваліше, можливо, до кількох годин.

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