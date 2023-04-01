Які популярні засоби, якими удобрюють рослини на городі, не допомагають, а тільки шкодять

Останнім часом в Інтернеті часто публікуються рекомендації, які можуть завдати шкоди рослинам. Проте, деякі поради з підживлення рослин можуть бути навіть небезпечними. Професіонали не радять використовувати наступні засоби для підживлення сільськогосподарських культур.

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Дріжджі корисні для ґрунтових бактерій, але вони не несуть користі рослинам. Навпаки, вони виснажують запас калію та кальцію у ґрунті;

Свіжий коров'як. Гній – це добриво, яке людство використовує вже багато років. Але користуватись можна лише гноєм, який полежав принаймні рік. Свіжий гній надто багатий поживними речовинами, тому може завдати шкоди рослинам;

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Перманганат калію. Марганцевокислий калій може дезінфікувати насіння та підгодовувати саджанці на грядках. Але він не підходить для використання в кислих ґрунтах та не має сенсу в лужних. При внесенні у ґрунт марганцівка може вбити корисні мікроорганізми, які життєво необхідні рослинам;

Сіль не відлякує шкідників, як міркується, а насправді може завдати шкоди рослинам, оскільки створює соляну кору на поверхні ґрунту, що заважає рослинам отримувати достатньо вологи та кисню;

Сода. Застосування соди для підживлення городу не має жодного сенсу, оскільки вона не є добривом. Її можна використовувати для обробки садового інвентарю;

Бананова шкірка. В ній справді багато корисних для рослин елементів – калію, магнію та фосфору. Але при цьому у банановій шкірці містяться речовини, які закислюють ґрунт. Це призводить до погіршення смаку плодів і підвищує ризик гнильних захворювань рослин.

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