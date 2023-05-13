Названі сприятливі дні для посадки кукурудзи за звичайним та місячним календарем

Величина врожаю кукурудзи залежить від клімату, часу посадки, виду насіння та способів догляду. Час посадки кукурудзи дуже важливий, адже якщо зробити це зарано врожаю може не бути. Тому краще користуватись календарем посадки, який зорієнтує вас у часі.

Коли садити кукурудзу у травні та червні 2023 року за місячним календарем

З середини травня і в червні садити у відкритий ґрунт кукурудзу за місячним календарем можна:

22, 23, 24, 30, 31 травня;

1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

Читайте також: Які популярні засоби, якими удобрюють рослини на городі, не допомагають, а тільки шкодять

Як та коли сіяти кукурудзу

Підготуйте ділянку для посіву: очистіть її та дочекайтесь прогрівання ґрунту. Переберіть та ретельно огляньте насіння кукурудзи перед посівом. Прогрійте його протягом 5 днів. Замочіть насіння у фунгіцидному розчині для профілактики грибкових захворювань. Після цього кукурудзу можна сіяти. Для прискорення сходів, проростіть насіння на паперових серветках або ватних дисках.

Відео дня

Пропонуємо також дізнатися про ефективні приманки для слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!