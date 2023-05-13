Названы благоприятные дни для посадки кукурузы по обычному и лунному календарю

Величина урожая кукурузы зависит от климата, времени посадки, вида семян и способов ухода. Время посадки кукурузы очень важно, ведь если сделать это рано урожая может не быть. Поэтому лучше пользоваться календарем посадки, который сориентирует вас во времени.

Когда сажать кукурузу в мае и июне 2023 года по лунному календарю

С середины мая и в июне сажать в открытый грунт кукурузу по лунному календарю можно:

22, 23, 24, 30, 31 мая;

1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

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Как и когда сеять кукурузу

Подготовьте участок для посева: очистите его и дождитесь прогрева грунта. Переберите и тщательно осмотрите семена кукурузы перед посевом. Прогрейте его в течение 5 дней. Замочите семена в фунгицидном растворе для профилактики грибковых заболеваний. После этого кукурузу можно сеять. Для ускорения всходов прорастите семена на бумажных салфетках или ватных дисках.

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