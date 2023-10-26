Як правильно висадити живець хризантеми, щоб прижився: поради квітникарів
Укорінення хризантеми легко здійснити, навіть якщо у вас є лише букет. За допомогою надійного та перевіреного метода, живці хризантеми швидко приживуться.
Про це пише Ukr.media.
Вам знадобляться наступні матеріали:
- Хризантема.
- Ґрунт.
- Пластикові стаканчики.
- Порошковий вкорінювач, наприклад, Корневін.
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Ось як виконати процедуру:
- Якщо ви вибираєте хризантему з букета, на цей крок можна не звертати увагу. Якщо хризантема є окремою рослиною, оберіть 3-4 бруньки від основи і відріжте їх. Далі, відокреміть стебло на живці, зберігши довжину близько 5 см. Видаліть надлишкові листя.
- Підготуйте пухкий ґрунт та створіть глибоке заглиблення в землі.
- Порошковим вкорінювач (наприклад, Корневіном) обпудріть ніжку живця.
- Посадіть живець у землю і підщільте її.
- Полийте водою. Якщо бажаєте прискорити процес укорінення, можна розчинити 5 пігулок янтарної кислоти у 1 літрі води перед поливом.
- Забезпечте достатнє освітлення, і живці хризантеми успішно приживуться.
Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити цвітіння хризантем.
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