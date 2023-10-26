Как правильно высадить черенок хризантемы, чтобы прижился: советы цветоводов

Укоренение хризантемы легко осуществить, даже если у вас есть только букет. С помощью надежного и проверенного метода черенки хризантемы быстро приживутся.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вам понадобятся следующие материалы:

Хризантемы.

Почва.

Пластиковые стаканчики.

Порошковый укоренитель, например, Корневин.

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Вот как выполнить процедуру:

Если вы выбираете хризантему из букета, на этот шаг можно не обращать внимания. Если хризантема является отдельным растением, выберите 3-4 почки от основания и отрежьте их. Далее, отделите стебель на черенке, сохранив длину около 5 см. Удалите избыточные листья. Подготовьте рыхлую почву и создайте глубокое углубление в земле. Порошковый укоренитель (например, Корневин) обпудрите ножку черенка. Посадите черенок в землю и подкрепите ее. Полейте водой. Если хотите ускорить процесс укоренения, можно растворить 5 таблеток янтарной кислоты в 1 литре воды перед поливом. Обеспечьте достаточное освещение, и черенки хризантемы успешно приживутся.

Напомним, мы уже писали, как продолжить цветение хризантем.

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