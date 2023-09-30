Садоводы объяснили, как легко продлить цветение хризантем

Хризантемы известны своей способностью отпугивать таких вредителей, как муравьи, белки и комары. Многолетние растения погибают после цветения и снова появляются весной.

Чтобы они давали больше цветов, за ними следует хорошо ухаживать осенью. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы сохранить типично осеннее цветение здоровым и сильным, следует придерживаться двух привычек, чтобы продлить их жизнь весной: обрезание и прищипывание. Осенним хризантемам листья нужны для превращения солнечного света в энергию для формирования корней.

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Впрочем, прищипывание и обрезка следует оставить до весны, когда растения достигнут примерно 15 см в высоту. Это способствует разветвлению и приводит к тому, что растение становится более кустистым с большим количеством цветков.

В то же время, перед наступлением зимы желательно обрезать хризантемы примерно на 15 см над уровнем земли. Это способствует более интенсивному росту в следующем сезоне и предотвращает повреждение от сильного снега.

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