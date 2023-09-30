Садівники пояснили, як легко продовжити цвітіння хризантем

Хризантеми відомі своєю здатністю відлякувати таких шкідників, як мурахи, білки та комарі. Багаторічні рослини гинуть після цвітіння та знову з’являються навесні.

Щоб вони давали більше квітів, за ними варто добре доглядати восени. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб зберегти типово осіннє цвітіння здоровим і сильним, слід дотримуватися двох звичок, щоб продовжити їхнє життя навесні: обрізання та прищипування. Осіннім хризантемам листя потрібні для перетворення сонячного світла в енергію для формування коренів.

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Втім, прищипування та обрізання слід залишити до весни, коли рослини досягнуть приблизно 15 см у висоту. Це сприяє розгалуженню і призводить до того, що рослина стає більш кущистою з більшою кількістю квітів.

Водночас перед настанням зими бажано обрізати хризантеми приблизно на 15 см над рівнем землі. Це сприяє інтенсивнішому росту в наступному сезоні та запобігає пошкодженню від сильного снігу.

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