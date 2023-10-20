Як приготувати ароматне та густе варення з винограду на зиму: простий рецепт

З вересня по листопад, коли садівники збирають виноград, можна використовувати деякі сорти для приготування компотів та домашнього вина, замість безпосереднього споживання.

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Виноград також можна перетворити на ароматне варення, яке зможе прикрасити ваше зимове пісенне меню. Цей рецепт дуже простий і допоможе знайти застосування кислуватим ягодам з кісточками, пише theLime.

Інгредієнти:

1 кг темного винограду із кісточками,

0,5-1 кг цукру,

0,5 склянки води.

Приготування:

Почніть з перебору винограду, видаляючи зіпсовані та м'які ягоди. Ті, що залишилися, треба відокремити від гілочок та ретельно промийте під проточною водою. Використайте друшляк для стоку. Перекладіть очищені ягоди в каструлю та засипте їх цукром. Залиште на ніч (10-12 годин), щоб виноград пустив сік. Додайте половину склянки води та доведіть суміш до кипіння. Після того як суміш закипить, охолодіть її і перетріть через сито, видаляючи кісточки та шкірку. Пюре винограду поверніть у каструлю та ще раз доведіть до кипіння, варіть протягом 15 хвилин. Якщо утворюється пінка, зніміть її за допомогою шумівки. Після 15 хвилин варіння вимкніть вогонь і залиште виноградне пюре протягом 5-7 годин. Після цього знову доведіть до кипіння та варіть ще близько 10 хвилин. Залиште варення з винограду до остигання. Якщо вам потрібне інше бажане загущення, готуйте на повільному вогні до досягнення бажаної густоти. Готове варення після останнього кипіння розлийте в заздалегідь стерилізовані банки та закатайте їх. Банки та кришки також мають бути стерилізованими. Переверніть їх догори дном і залиште до остигання. Зберігайте варення з винограду в прохолодному місці, наприклад, в погребі або підвалі.

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