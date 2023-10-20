Как приготовить ароматное и густое варенье из винограда на зиму: простой рецепт
С сентября по ноябрь, когда садоводы собирают виноград, можно использовать некоторые сорта для приготовления компотов и домашнего вина вместо непосредственного употребления.
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Виноград можно превратить в ароматное варенье, которое сможет украсить ваше зимнее песенное меню. Этот рецепт очень прост и поможет найти применение кисловатым ягодам с косточками, пишет the Lime.
Ингредиенты:
- 1 кг темного винограда с косточками,
- 0,5-1 кг сахара,
- 0,5 стакана воды.
Приготовление:
- Начните с перебора винограда, удаляя испорченные и мягкие ягоды. Оставшиеся нужно отделить от веточек и тщательно промойте под проточной водой. Используйте дуршлаг для стока.
- Переложите очищенные ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на ночь (10-12 часов), чтобы виноград пустил сок. Добавьте половину стакана воды и доведите смесь до кипения.
- После того как смесь закипит, охладите ее и протрите через сито, удаляя косточки и кожуру. Поверните пюре винограда в кастрюлю и еще раз доведите до кипения, варите в течение 15 минут. Если пенка образуется, снимите ее с помощью шумовки.
- После 15 минут варки выключите огонь и оставьте виноградное пюре в течение 5-7 часов. После этого снова доведите до кипения и варите еще около 10 минут. Оставьте варенье из винограда до остывания. Если вам нужно другое желаемое загущение, готовьте на медленном огне до достижения желаемой густоты.
- Готовое варенье после последнего кипения разлейте в предварительно стерилизованные банки и закатайте. Банки и крышки также должны быть стерилизованы. Переверните их вверх дном и оставьте до остывания. Храните варенье из винограда в прохладном месте, например, в погребе или подвале.
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