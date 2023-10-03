Як приготувати ароматний компот із винограду на зиму: простий рецепт

Сезон збору врожаю та консервації наближається до завершення, і якщо ви ще не встигли приготувати смачні заготовки на зиму, то саме час виправити цю ситуацію. Наприклад, ви можете закрити декілька банок компоту з винограду.

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theLime підготував для вас простий рецепт виноградного компоту на зиму. Завдяки цьому простому рецепту ви зможете насолоджуватися ароматним та смачним виноградним компотом у холодну пору року.

Інгредієнти на 1 банку об'ємом 3 літри:

Ягоди винограду (близько 1/3 банки)

Цукор (200-250 грамів)

Лимонна кислота (1/2 чайної ложки)

Приготування:

Спочатку банки слід ретельно вимити у проточній воді з використанням мийного засобу або харчової соди, а потім добре витерти насухо. Не потрібно стерилізувати їх. Виноград слід ретельно промити у воді кілька разів. Ви можете використовувати виноград як з гілочками, так і обірваними ягодами. Наполовину наповніть кожну банку виноградом. Злийте воду з ягід у велику каструлю, додайте цукор та лимонну кислоту. Ретельно перемішайте, щоб цукор повністю розчинився, і дочекайтеся закипання сиропу. Залийте киплячий сироп у банки з виноградом і негайно закрийте їх герметично кришками. Переверніть банки догори дном і обгорніть теплим пледом або ковдрою для повільного охолодження. Зберігайте виноградний компот в прохолодному і темному місці до настання зими.

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