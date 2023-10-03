Как приготовить ароматный компот из винограда на зиму: простой рецепт

Сезон сбора урожая и консервации близится к завершению, и если вы еще не успели приготовить вкусные заготовки на зиму, то самое время поправить эту ситуацию. Например, вы можете закрыть несколько банок компота из винограда.

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theLime подготовил для вас простой рецепт виноградного компота на зиму. Благодаря этому простому рецепту вы сможете наслаждаться ароматным и вкусным компотом в холодное время года.

Ингредиенты на 1 банке объемом 3 литра:

Ягоды винограда (около 1/3 банки)

Сахар (200-250 г)

Лимонная кислота (1/2 чайной ложки)

Приготовление:

Сначала банки следует тщательно вымыть в проточной воде с использованием моющего средства или пищевой соды, затем хорошо вытереть досуха. Не следует стерилизовать их. Виноград следует тщательно промыть в воде несколько раз. Вы можете использовать виноград как с веточками, так и оборванными ягодами. Наполовину заполните каждую банку виноградом. Слейте воду из ягод в большую кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился, и дождитесь закипания сиропа. Залейте кипящий сироп в банки с виноградом и незамедлительно закройте их герметично крышками. Переверните банки вверх дном и оберните теплым пледом или одеялом для медленного охлаждения. Храните виноградный компот в холодном и черном месте до пришествия зимы.

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