Швидкий та корисний: Як приготувати поживний салат з буряком, яблуками та горіхами

Пані Марина, досвідчена кулінарка з Києва, з радістю поділилася своїм рецептом смачного салату з буряком і яблуками, який можна включити до пісного або вегетаріанського столу, якщо використовувати пісний майонез або приготувати соус самостійно.

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Авторка рецепта рекомендує відварити буряки до ступеня неповної готовності, щоб вони залишилися пружними (не занадто м'якими). Також варто вибрати велике яблуко з кисло-солодким смаком.

Для збереження пружності і яскравості буряків під час варіння, додайте звичайну олію до води. Це допоможе запобігти швидкому випаровуванню води та зробить очищення готових овочів набагато легшим.

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Інгредієнти:

Буряк – 3 шт;

Яблука – 1 шт;

Зубчики часнику – 2 шт;

Родзинки – 1 ст. л;

Сіль;

Мелений чорний перець – 1/8 чайної ложки;

Майонез – 1 ст. л;

Невелика кількість очищених волоських горіхів.

Спочатку родзинки потрібно замочити в невеликій кількості води, використовуючи окрему миску. Потім буряки треба добре промити. У великій каструлі доведіть воду до кипіння і опустіть буряки в шкірці. Додайте трохи олії і варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин. Після цього відкиньте воду і охолодіть овочі під холодною проточною водою або у льодовій ванні. Очистіть охолоджені буряки і натріть їх на тертці для салату. Покладіть в салатник.

Видаліть шкірку з яблука, розріжте його на кусочки, видаливши серцевину, і додайте до буряків. Просіть родзинки з води і додайте їх до салату. Очистіть і роздавіть часник, додайте його до салату. Приправте салат майонезом, сіллю і перцем та перемішайте. Посипте страву подрібненими волоськими горіхами і прикрасьте за своїм бажанням.

Цей салат з буряком і яблуками готовий до подачі. Смачного!

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