Как приготовить питательный салат со свеклой, яблоками и орехами
Марина, опытная кулинарка из Киева, с радостью поделилась своим рецептом вкусного салата со свеклой и яблоками, который можно включить в постный или вегетарианский стол, если использовать постный майонез или приготовить соус самостоятельно.
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Автор рецепта рекомендует отварить свеклу до степени неполной готовности, чтобы она осталась упругой (не слишком мягкой). Также следует выбрать большое яблоко с кисло-сладким вкусом.
Для сохранения упругости и яркости свеклы во время варки добавьте обычное масло к воде. Это поможет предотвратить быстрое испарение воды и сделает очистку готовых овощей гораздо легче.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт;
- Яблоки – 1 шт;
- Зубчики чеснока – 2 шт;
- Изюм – 1 ст. л;
- соль;
- Молотый черный перец – 1/8 чайной ложки;
- Майонез – 1 ст. л;
- Небольшое количество очищенных грецких орехов.
Сначала изюм нужно замочить в небольшом количестве воды, используя отдельную миску. Затем свеклу нужно хорошо промыть. В большой кастрюле доведите воду до кипения и опустите свеклу в кожуре. Добавьте немного растительного масла и варите на среднем огне в течение 30 минут. Затем отбросьте воду и охладите овощи под холодной проточной водой или в ледовой ванне. Очистите охлажденную свеклу и натрите ее на терке для салата. Положите в салатник.
Удалите кожуру из яблока, разрежьте его на кусочки, удалив сердцевину, и добавьте к свекле. Просите изюм из воды и добавьте их в салат. Очистите и раздавите чеснок, добавьте его в салат. Приправьте салат майонезом, солью и перцем и перемешайте. Посыпьте блюдо измельченными грецкими орехами и украсьте по своему желанию.
Этот салат со свеклой и яблоками готов к подаче. Приятного аппетита!
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