Як приготувати пухкі пончики, що не вбирають олію: простий рецепт

Пончики можуть бути чудовою альтернативою святкових пампухів на кожен день, які підходять як для дорослих, так і для дітей. Їх можна полити улюбленими солодощами або просто посипати цукровою пудрою. Рецепт особливий тим, що пончики не вбирають багато олії, що буде цінувати будь-яка господиня.

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Рецепт пухких пончиків без олії

Інгредієнти:

тепле молоко – 200 мілілітрів;

тепла вода – 100 мілілітрів;

сухі дріжджі – 11 грамів;

цукор – 1 столова ложка;

яйце – 1 штука;

вершкове масло – 1 чайна ложка;

сіль – 1 чайна ложка;

борошно – 4 – 4,5 склянки.

У воді треба розчинити дріжджі та цукор, залишити на 10 хвилин, поки не з'явиться піна. Додати тепле молоко та борошно в тісто та замішати. В процесі додати розм'якшене вершкове масло. Накрийте тісто та залишіть його на 1 годину у теплому місці. Тісто слід замішати та поділити порційні шматочки, після чого залишити ще на 10 хвилин.

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Зі шматочків формуємо пончики з діркою всередині. Обсмажте пончики на маслі до рум'яності. Перед подачею їх можна присипати пудрою, глазур'ю або шоколадом.

Смачного!

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