Как приготовить пышные пончики, не впитывающие масло: простой рецепт

Пончики могут быть прекрасной альтернативой праздничным пончикам на каждый день, которые подходят как для взрослых, так и для детей. Их можно полить любимыми сладостями или просто посыпать сахарной пудрой. Рецепт особенный тем, что пончики не впитывают много растительного масла, что будет ценить любая хозяйка.

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Рецепт рыхлых пончиков без растительного масла

Ингредиенты :

теплое молоко – 200 миллилитров;

теплая вода – 100 миллилитров;

сухие дрожжи – 11 граммов;

сахар – 1 столовая ложка;

яйцо – 1 штука;

сливочное масло – 1 чайная ложка;

соль – 1 чайная ложка;

мука – 4 – 4,5 стакана.

В воде следует растворить дрожжи и сахар, оставить на 10 минут, пока не появится пена. Добавить теплое молоко и муку в тесто и замешать. В процессе добавить размягченное сливочное масло. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на 1 час. Тесто следует замешать и разделить порционные кусочки, после чего оставить еще на 10 минут.

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Из кусочков формируем пончики с дыркой внутри. Обжарьте пончики на масле до румяности. Перед подачей их можно присыпать пудрой, глазурью или шоколадом.

Приятного аппетита!

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