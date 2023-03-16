Як приготувати смачний пісний булгур з овочами: простий рецепт

Каша містить багато клітковини, вітамінів групи B та складних вуглеводів, тому вона є корисним продуктом. Під час Великого посту можна готувати різноманітні види каші, такі як вівсяну, гречану, ячмінну, пшоняну, перлову, рисову, кускус, булгур, кінву тощо. Щоб каша була смачнішою, її можна приправити грибами, смаженими овочами, пісними підливами, замороженими ягодами або сухофруктами.

Ми підготували для вас рецепт смачної пісної каші з булгуру та овочів, яка готується дуже легко та швидко, тому ви можете готувати цю страву не тільки під час посту.

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Інгредієнти:

250 г булгуру;

30 г олії;

2 болгарських перці;

2 помідори;

1 цибулина;

2 столові ложки томатної пасти;

сіль, перець, червона паприка до смаку.

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Нарізати перець соломкою, а помідор на кубики (попередньо можна ошпарити помідор кип'ятком, щоб легко зняти шкірку). Також дрібно нарізати цибулю. На повільному вогні в каструлі з товстим дном розігріти олію та пасерувати цибулю близько 5 хвилин. Додати перець та тушкувати 5 хвилин. Додати помідори, томатну пасту, посипати трохи червоної паприки та перцю. Готувати ще 3 хвилини.

Потім додати булгур і добре перемішати. Прогріти і помішувати ще 5 хвилин. Додати окріп, посолити, накрити кришкою і варити на маленькому вогні протягом 10-15 хвилин. Потім зняти з вогню і залишити настоятися ще 15 хвилин.

Смачного!

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