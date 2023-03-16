Как приготовить вкусный постный булгур с овощами: простой рецепт
Каша содержит много клетчатки, витаминов группы B и сложных углеводов, поэтому она является полезным продуктом. Во время Великого поста можно готовить различные виды каши, такие как овсяную, гречневую, ячменную, пшенную, жемчужную, рисовую, кускус, булгур, конву и т.д. Чтобы каша была вкуснее, ее можно приправить грибами, жареными овощами, постными подливами, замороженными ягодами или сухофруктами.
Мы подготовили для вас рецепт вкусной постной каши из булгура и овощей, которая готовится очень легко и быстро, поэтому вы можете готовить это не только во время поста.
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Ингредиенты:
- 250 г булгура;
- 30 г растительного масла;
- 2 болгарских перца;
- 2 помидора;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- соль, перец, красная паприка по вкусу.
Нарезать соломкой перец, а помидор на кубики (предварительно можно ошпарить помидор кипятком, чтобы легко снять кожицу). Также мелко порезать лук. На медленном огне в кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и пассеровать лук около 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут. Добавить помидоры, томатную пасту, посыпать немного красной паприки и перца. Готовить еще 3 минутки.
Затем добавить булгур и хорошо перемешать. Прогреть и перемешивать еще 5 минут. Добавить кипяток, посолить, накрыть крышкой и варить на небольшом огне в течение 10-15 минут. Затем снять с огня и оставить настояться еще 15 минут.
Приятного аппетита!
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