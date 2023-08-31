Як медичну вату застосувати у побуті: 4 способи

Виявляється, деякі повсякденні предмети можуть бути корисними, навіть якщо використовувати їх не за прямим призначенням. Вата, яку часто пов'язують з медичною сферою, також є корисною у використанні в побуті.

UAportal розповість про несподівані варіанти використання медичної вати вдома. Вата може служити вам у різних аспектах життя, а саме:

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1. Відлякування гризунів

Гризуни можуть стати проблемою, особливо для мешканців приватних будинків. Замість хімічних репелентів можна використовувати медичну вату. Просто змочіть шматочок вати в м’ятній ефірній олії та залиште її у місцях, де найчастіше з'являються гризуни. Такий спосіб буде відлякувати гризунів.

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2. Освіжувач повітря

Медична вата може допомогти надати вашій оселі приємний аромат. Скрутіть з неї невеликі кульки, змочіть їх в улюбленій ефірній олії та покладіть у декоративну ємність. Розмістіть такий освіжувач у кімнаті і насолоджуйтеся приємним ароматом.

3. Видалення плісняви

Пліснява – це неприємна проблема, з якою може зіткнутися будь-хто. Видалити її можна з допомогою медичної вати. Змочіть її у відбілювачі та покладіть у проблемні місця. Результат вас приємно здивує.

4. Захист гумових рукавичок

Можна подовжити термін їх придатності, наповнивши кінчики пальців виробу грудочками медичної вати. Це допоможе запобігти їх пошкодженню та продовжить їхнє використання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь міцелярної води, та як її можна використати в побуті.

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