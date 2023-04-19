Як продовжити термін служби двірників на авто: проста порада

Багато автолюбителів мають проблеми з роботою двірників, коли гумка зношується, що призводить до гіршої очистки скла під час руху. Хоча багато людей купують нові двірники або замінюють гумки, проте є простий спосіб, що дозволяє продовжити термін служби двірників в кілька разів.

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Найчастіше двірники зношуються через те, що їх використовують на сухому склі, навіть омиваюча рідина починає діяти лише через декілька ходів. Проте, знос склоочисників не залежить від ступеня забруднення та сухості скла.

Під час включення двірників, вони роблять один хід, рухаючись вгору і вниз, при цьому збираючи пил з гумки, який відкладається на ній. Цей пил стає причиною зносу гумки та швидкого псування двірників.

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Щоб продовжити термін служби двірників, необхідно після стоянки протирати їх вологою серветкою або мокрою ганчіркою, а також прибрати пил зі скла. Ця проста процедура дозволить продовжити термін служби двірників на машині в кілька разів.

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