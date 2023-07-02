Як промити рис перед варінням, щоб він вийшов розсипчастим та смачним

Добре відомо, що для отримання розсипчастого та смачного рису його необхідно ретельно промити перед приготуванням. Процес промивання зазвичай забирає багато часу, оскільки потрібно кілька разів змінювати воду, поки вона не стане прозорою.

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Проте цей метод не лише допомагає позбутися пилу та дрібного сміття, але й видаляє надлишки крохмалю. Цей процес може бути не надто приємним, оскільки потрібно використовувати холодну воду, що змушує руки поступово німіти від холоду.

Саме тому розумні господині придумали інший, набагато простіший та зручніший спосіб. Для цього вам знадобиться тепла вода (близько 60 градусів) та кухонна сіль.

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Розчиніть одну столову ложку солі в літрі води і залийте рис цим розчином. Нехай зерна рису пролежать у такій "ванні" протягом 40-60 хвилин.

Після закінчення цього часу промийте рис під проточною водою і готуйте будь-які страви, в яких є цей інгредієнт. Після такої процедури рис завжди вийде розсипчастим і матиме чудовий смак.

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