Як за допомогою меду позбутися плодових мушок в будинку: дієвий лайфхак

Плодові мушки (дрозофіли) – це дрібні комахи, які є шкідниками фруктів і овочів. Самки плодових мушок відкладають яйця на продуктах, що починають псуватися.

Плодові мушки можуть бути шкідливими для запасів ваших продуктів, а ще можуть бути переносниками хвороб, таких як сальмонельоз і дизентерія.

Щоб запобігти появі плодових мушок, важливо зберігати фрукти й овочі в холодильнику або в герметичних контейнерах. Також важливо регулярно очищати кухню і викидати будь-які гнилі або зіпсовані фрукти продукти.

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Якщо ви помітили плодових мушок у своєму домі, важливо вжити заходів для їх усунення, щоб запобігти поширенню шкідників.

Однак існує швидкий, простий і головне – ефективний спосіб позбутися мушок за допомогою простих нетоксичних побутових хімікатів. Це безпечний метод боротьби зі шкідниками, якщо у будинку мешкають діти та домашні тварини.

Що потрібно:

порожня пляшка з-під газованої води

мед

оцет (особливо добре працює сидровий оцет)

рідкий засіб для миття посуду

Зробіть пастку для мушок

По-перше, спробуйте знайти та видалити джерело плодових мошок. Це можуть бути продукти на прилавку або в шафі, але також перевірте вологі кухонні губки та злив раковини.

Наповніть пляшку оцтом наполовину. Додайте ложку меду. Якщо у вас немає меду, згодиться й цукор. Розмішайте суміш. Додайте трохи засобу для миття посуду.

Залиште пляшку незакритою там, де ви бачите мух. Протягом кількох годин мухи знайдуть пляшку. Вони злетять у неї, але вилетіти назад вже не зможуть.

Плодових мушок приваблює солодкість меду та запах оцту, який нагадує запах стиглого та гнилого фрукта. Мухи проникають у пляшку, шукаючи закуски, але миючий засіб знижує поверхневий натяг води, тому вони потрапляють у пастку рідини.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

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