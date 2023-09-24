Как с помощью меда избавиться от плодовых мушек в доме: действенный лайфхак

Плодовые мушки (дрозофилы) – это мелкие насекомые, являющиеся вредителями фруктов и овощей. Самки плодовых мушек откладывают яйца на продуктах, начинающих портиться.

Плодовые мушки могут быть вредными для запасов ваших продуктов, а еще могут быть переносчиками болезней, таких как сальмонеллез и дизентерия.

Чтобы предотвратить появление плодовых мушек, важно хранить фрукты и овощи в холодильнике или в герметичных контейнерах. Также важно регулярно очищать кухню и выбрасывать какие-либо гнилые или испорченные фрукты продукты.

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Если вы заметили плодовые мушки в своем доме, важно принять меры для их устранения, чтобы предотвратить распространение вредителей.

Однако существует быстрый, простой и главное – эффективный способ избавиться от мушек с помощью простых нетоксичных бытовых химикатов. Это безопасный метод борьбы с вредителями, если дома живут дети и домашние животные.

Что нужно:

пустая бутылка из-под газировки

мед

уксус (особенно хорошо работает сидровый уксус)

жидкое средство для мытья посуды

Сделайте ловушку для мушек

Во-первых, попробуйте найти и удалить источник плодовых мошек. Это могут быть продукты на прилавке или шкафу, но также проверьте влажные кухонные губки и слив раковины.

Наполните бутылку уксусом наполовину. Добавьте ложку меда. Если у вас нет меда, пригодится и сахар. Размешайте смесь. Добавьте немного средства для мытья посуды.

Оставьте бутылку незакрытой там, где вы видите мух. В течение нескольких часов мухи найдут бутылку. Они взлетят в нее, но вылететь назад уже не смогут.

Плодовые мушки привлекают сладость меда и запах уксуса, напоминающий запах спелого и гнилого фрукта. Мухи проникают в бутылку, ища закуски, но моющее средство снижает поверхностное натяжение воды, поэтому они попадают в ловушку жидкости.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

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