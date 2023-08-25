Самые простые способы избавиться от мошек в доме

Мошки (или дрозофиловые мушки) часто встречаются в домах, особенно в конце лета. Они не представляют опасности для здоровья человека, но могут быть очень надоедливыми.

Чтобы дрозофилы не оккупировали ваш дом, стоит убрать все остатки пищи в закрытые контейнеры, или спрятать в холодильник. Мошки питаются соком фруктов, овощей, мяса и других продуктов.

Мусорные баки являются идеальным местом для размножения мошек. Поэтому важно регулярно мыть мусорные баки и своевременно выносить мусор.

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Мошки могут проникать в дом через щели и отверстия. Поэтому важно закрыть все щели и проемы в дверях, окнах и других местах.

Есть несколько растений, отпугивающих мошек. К таким растениям относятся герань, лаванда, мята и базилик. Вы можете выращивать эти растения на балконе или в саду, или разложить их листья в доме.

Используйте ловушки для мошек или репелленты.

Чтобы изготовить ловушку для мошек, возьмите небольшую пластиковую бутылку и налейте на дно компот или фруктовый сок. Вы можете положить небольшой кусок арбуза, дыни, груши или сливы. Сверху поставьте воронку. И когда мошка слетится в бутылку, осторожно влейте внутрь бутылки воды, чтобы потопились мушки. Вымойте бутылку и снова приготовьте приманку.

Лайфхак с уксусом и сахаром

Поставьте небольшую глубокую миску на кухне, наполните уксусом, а затем добавьте чайную ложку обычного сахара. Мошки будут слетать к сахару, но уксус будет ее уничтожать.

Возьмите вино

Если у вас есть открытая бутылка прокисшего вина, поставьте ее на кухне и мошки будут слетаться на вино и будут тонуть в бутылке.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

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