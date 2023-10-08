Як самостійно почистити пральну машину: інструкція

Пральна машина – це один з найважливіших побутових приладів в нашому побуті, і її ефективність залежить від правильного догляду та очищення.

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Вологе середовище усередині пральної машини може сприяти розвитку плісняви, а забруднення з білизни може накопичуватися в її внутрішній системі. Тому регулярне очищення є важливою частиною догляду за цією технікою, пише Телеграф.

Професіонали зазвичай використовують спеціальні хімічні засоби для очищення пральних машин. Проте існують способи очищення, які можна застосовувати самостійно з використанням доступних інгредієнтів.

Крок №1: Почніть з того, щоб протерти дверцята пральної машини та гумовий ущільнювач засобом для миття посуду, розведеним у слабкому розчині води. Для важкодоступних місць у гумовому ущільнювачі можна використовувати стару зубну щітку. Крок №2: Сполучіть 1/4 склянки соди зі схожою кількістю води, а потім додайте 2 склянки оцту. З отриманою пастою ретельно натріть лоток для прального порошку. Для додаткової очистки можна використовувати стару зубну щітку. Крок №3: Залийте 2 склянки оцту безпосередньо в барабан пральної машини і запустіть коротку програму прання при температурі 40-60 °C. По завершенні програми рекомендується виконати додатковий цикл полоскання.

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