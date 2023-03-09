Як Сатурн у Рибах вплине на кожен знак зодіаку: Терези – Риби

В астрології Сатурн є планетою жорсткого кохання, наполегливої ​​праці та вкрай необхідної перевірки реальності. Його авторитетна космічна присутність допомагає всім знакам зодіаку навчитися долати перешкоди, зміцнювати свої кордони та ставати сильнішими завдяки їхній боротьбі

Протягом наступних років Сатурн спонукатиме перерости фантазії ескапістів і повністю зіткнутися зі своїми почуттями, щоб ми могли рухатися вперед більш ефективно. Сатурн у Рибах знімає рожеві окуляри, але також дасть дисципліну та зосередженість, щоб перетворити мрії на те, що створено, щоб тривати.

Терези

Сатурн увійшов у ваш сектор здоров’я та догляду за здоров’ям, офіційно не можна обговорювати зв’язки між розумом/тілом/духом. Баланс між здоровим способом життя та повсякденними обов’язками стане для вас завданням. Ви вчитеся краще доглядати за собою, тому важливо виключити зі свого розпорядку будь-які непотрібні та стресові речі.

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Скорпіон

Сатурн подбає про те, щоб ви використали свої таланти з користю протягом наступних кількох років. Настав час стати більш дисциплінованими щодо проєктів і подолати будь-який страх, який ви відчуваєте щодо автентичного самовираження. Якщо ви хочете вдихнути життя у щось нове й по-справжньому просвітити світ своїм світлом, для цього знадобиться більше, ніж магічно невловима іскра натхнення. Потрібні наполеглива праця, старанна зосередженість і сильний голос.

Стрілець

Домашні обов’язки можуть раптово зайняти перше місце, спонукаючи вас виступити замість членів сім’ї та навести порядок у своїх особистих справах. Глибоко вкорінені прихильності або складні спогади дитинства також можуть виникнути в цей час. У більш буквальному сенсі ви можете відчути потребу зменшити свій житловий простір або прийняти більш мінімалістичний спосіб життя вдома.

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Козеріг

Ви можете відчувати надмірну критику до власних ідей або невпевненість у тому, як ви виражаєте себе іншим. Подолайте дискомфорт! Ви повільно відточуєте свій унікальний голос і взаємодієте зі світом більш змістовно. Ви можете виявити, що ви стали більш розбірливими щодо того, що ви говорите, як ви це говорите та з ким ви цим ділитеся.

Водолій

Настав час зосередитися на своїх ресурсах і вивчити деякі уроки, як максимально використати те, що у вас є. Якщо ви були безвідповідальними або легковажними щодо витрат, це важливий момент, щоб скласти бюджет і почати планувати своє фінансове майбутнє. Зараз безпека буде для вас особливо важливою, тому зверніться до своїх основних цінностей і з’ясуйте, як ви дійсно хочете витрачати свій час, гроші та енергію.

Риби

Протягом наступних кількох років ви станете більш реальними для себе та своєї правди, ніж будь-коли раніше, і це буде справді кардинальний досвід. Приготуйтеся зняти шари своєї особистості, щоб дізнатися, що насправді знаходиться під нею. Довіряйте цьому процесу та пам’ятайте, що біль у зростанні з часом зникає.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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