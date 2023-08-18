Як зробити ароматизовані кульки для унітазу у домашніх умовах: простий та доступний метод

Протягом останніх декількох років вартість побутової хімії зросла, так само як і ціни на інші товари. Але далеко не завжди вартість перевищує ефективність. Інколи значно легше приготувати власні "хімічні" засоби вдома з доступних компонентів.

Про це пише radiotrek.

Для створення домашніх туалетних кульок, наприклад, потрібні всього три інгредієнти:

3 столові ложки прального порошку,

1 столова ложка м'ятної зубної пасти,

1 столова ложка засобу для миття посуду.

Спочатку ми готуємо масу для кульок: змішуємо будь-який пральний порошок і м'ятну зубну пасту. Потім додаємо засіб для миття посуду і добре перемішуємо.

Маса повинна бути густою. Якщо вона виходить занадто рідкою, додавайте трохи порошку, а якщо занадто сухою — пасту або гель.

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Також за бажанням можна додати барвники або ефірні олії. Отриману масу формуємо в кульки і кладемо на папір, щоб просохло. Приблизно через 30 хвилин кульки затвердіють і будуть готові до використання.

Отримані кульки можна розмістити у касету від магазинного освіжувача і використовувати за призначенням.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити та дезинфікувати унітаз часником.

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