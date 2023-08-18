Как сделать ароматизированные шарики для унитаза в домашних условиях: простой и доступный метод

За последние несколько лет стоимость бытовой химии выросла, так же как и цены на другие товары. Но далеко не всегда стоимость превышает эффективность. Иногда гораздо легче приготовить собственные "химические" средства на дому из доступных компонентов.

Об этом пишет radiotrek.

Для создания домашних туалетных шариков, например, требуются всего три ингредиента:

3 столовые ложки стирального порошка,

1 столовая ложка мятной зубной пасты,

1 столовая ложка моющего средства.

Сначала мы готовим массу для шариков: смешиваем любой стиральный порошок и мятную зубную пасту. Затем добавляем средство для мытья посуды и хорошо перемешиваем.

Масса должна быть густой. Если она получается слишком редкой, добавляйте немного порошка, а если слишком сухой – пасту или гель.

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Также по желанию можно добавить красители или эфирные масла. Получившуюся массу формируем в шарики и кладем на бумагу, чтобы просохло. Приблизительно через 30 минут шарики затвердеют и будут готовы к использованию.

Полученные шарики можно поместить в кассету магазинного освежителя и использовать по назначению.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком.

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