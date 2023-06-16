Як зробити ідеальний макіяж губ: три дієві лайфхаки

Деколи проста процедура помалювання губ стає складною задачею, адже рівно промалювати контур не кожному під силу. Особливо це стосується червоної помади. Ми пропонуємо вам кілька простих лайфхаків, які зроблять макіяж ваших губ ідеальним.

Спосіб #1

Нижню губу профарбуйте так, як зазвичай. А на верхній намалюйте помадою або блиском хрестик. Тепер вам залишається просто обвести контур.

Спосіб #2

Намастіть помадою зубочистку і окресліть нею межі губ.

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Спосіб #3

Вам знадобляться: тонка серветка, пишний пензлик, помада. Прикладіть серветку до губ, через неї намалюйте губи помадою, а потім легкими рухами пройдіться по губах пишним пензлем. Створиться ефект “зацілованих губ"

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Спосіб #4

Ідеальний контур та в загальному макіяж губ можна створити за допомогою тіней. Але спочатку пересвідчіться, що вони є гіпоалергенними і їх можна наносити на інші частини тіла.

Нагадаємо, ми вже писали про антитренди в макіяжі.

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