Как сделать идеальный макияж губ: три действенных лайфхака

Иногда простая процедура макияжа губ становится сложной задачей, ведь ровно прорисовать контур не каждому по силам. Особенно это касается красной помады. Мы предлагаем вам несколько простых лайфхаков, которые сделают макияж ваших губ идеальным.

Способ #1

Нижнюю губу прокрасьте так, как обычно. А на верхней нарисуйте помадой или блеском крестик. Теперь вам остается просто обвести контур.

Способ #2

Накрасьте помадой зубочистку и очертите ею границы губ.

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Способ #3

Вам понадобятся: тонкая салфетка, пышная кисточка, помада. Приложите салфетку к губам, через нее накрасьте губы помадой, а затем легкими движениями пройдитесь по губам пышной кистью. Создается эффект "зацелованных губ"

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Способ #4

Идеальный контур и макияж губ можно создать с помощью теней. Но сначала убедитесь, что они гипоаллергенны и их можно наносить на другие части тела.

Напомним, мы уже писали об антитрендах в макияже.

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