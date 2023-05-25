Як зробити із піску добриво для рослин: неочікуваний лайфхак

Городники часто використовують різні методи підживлення рослин, і деякі з них можуть здатися неочікуваними. Одним з таких нестандартних добрив є пісок. Ми розповімо вам про цей спосіб перетворити пісок на добриво, про який багато городників, можливо, навіть не чули.

Читайте також: Миттєво підуть у ріст: як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру

Процес перетворення піску на добриво досить простий. Спочатку необхідно взяти трилітрову банку і змішати в ній пісок і воду у співвідношенні один літр піску до трьох літрів води. Після цього суміш потрібно добре збовтати, щоб компоненти рівномірно розподілилися.

Після цього до отриманої суміші додається чайна ложка лимонної кислоти та 50 мл салицилового спирту. Це призведе до утворення маси темно-червоного кольору. Наступним кроком є додавання чайної ложки нашатирного спирту та його розведення водою. Цю процедуру рекомендується повторити 3-4 рази, проціджуючи отриману речовину через фільтр.

Відео дня

Важливо пам'ятати, що використовуючи будь-які нові методи добрив, необхідно ретельно вивчити їх вплив на рослини та враховувати рекомендації фахівців, щоб досягти оптимальних результатів у вирощуванні рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити поливалку із пластикової пляшки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!