Як зробити писачок своїми руками з підручних засобів: покрокова інструкція та відео

З давніх часів українці розписували яйця на Великдень. Проте для цього треба відповідний інструмент – писачок (писальце, кистка).

Найпростіший можна зробити власноруч – з конуса з жерсті, який треба вставити в дерев'яну паличку, та обмотати все мідним дротом. Як виготовити розповіла у Tik-Tok Діана Антоняк.

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Доволі гарні писачки можна зробити своїми руками, просто скомбінувавши конус та акумулятор тепла з мідного дроту.

Для саморобного писачка вам знадобиться металева банка з-під якогось напою, дріт, плоскогубці, олівець та ножиці.

Відео дня

Для початку помийте банку та виріжте прямокутник. Скрутіть конус та підріжте так, як показано на відео. Має залишитися над конусом прямокутний виступ. Візьміть олівця та прямокутною частиною прикладіть до нього. Все обмотайте дротом. За допомогою голочки зробіть дірку у конусі.

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Нагадаємо, що Великдень – світле та радісне свято, яке символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. UaPortal зібрав цікаві традиції та звичаї цього дня – зокрема про фарбування яєць.

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