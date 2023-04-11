Шість традиційних страв на Великдень, які обов'язково мають бути на святковому столі

На великодньому столі обов'язково мають бути шість традиційних страв. Серед них всіма улюблена пасха, крашанки, сирна паска тощо.

Оскільки Великий піст закінчується, то й на столі має бути м'ясо та ковбаси. Тому ситний стіл буде ознакою доброго року.

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Які страви обов'язково мають бути на Великдень 2023

1. Паска – головна солодка страва на Великдень. Господині мають фірмові рецепти та намагаються, аби вона вийшла якомога м'якенькою. Її заведено прикрашати глазур'ю, цукровою пудрою та іншими солодкими способами.

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Паска означає Воскресіння Христа і нагадує вірянам про те, як він закликав апостолів після знаменної події.

2. Сирна паска – незамінна страва на великодньому столі. Оскільки її готують тільки раз на рік у формі усіченої пірамідки символізує, що символізує Гроб Господній.

Здебільшого для використання використовують розбірну форму з дерева, а в середині дощечок розташовані літери "ХВ". Вони друкуються на пасці та означають "Христос Воскрес!".

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3. Крашанки. Уявити Пасху без різнокольорових яєць просто неможливо. За церковними правила, готувати їх треба в Чистий четвер або ж у Велику Суботу.

Фарбувати яйця можна за допомогою натуральних продуктів – бурякового соку, куркуми, лушпиння цибулі.

4. Буженина. На Великдень на столі обов'язково має бути свиняча або теляча буженина. Готувати її важливо тільки з білокісткового м'яса. Обирайте окіст або вирізку.

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5. Ковбаса по-домашньому. Великдень не обходиться без домашньої ковбаски. Щоб вона вийшла м'якшою і не сухою, додайте вершки та обирайте більш жирне м'ясо.

6. Холодець – важлива страва на великодньому столі. Його можна готувати як птиці, так і свинини, чи яловичини. Під час готування бульйону використовують овочі, а потім отриманою рідиною заливають розкладені за формами шматочки м'яса.

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Раніше UAportal вже писав про традиції та заборони Чистого четверга.

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