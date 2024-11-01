Як сім’ї загиблого військового отримати виплату від держави на пам’ятник: подробиці

У рамках соціального захисту сімей військовослужбовців в Україні запроваджено спеціальні компенсаційні виплати. Зокрема, передбачено фінансування встановлення надмогильних пам'ятників загиблим Героям.

Івано-Франківська міська громада впровадила вагому підтримку для родин полеглих захисників. Розмір одноразової виплати складає 60 тисяч гривень, які нараховуються безпосередньо з міського бюджету. Про це повідомили в Rai.ua.

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Порядок отримання допомоги:

Необхідні документи:

Підтвердження вартості виготовлення пам'ятника

Письмова згода всіх членів сім'ї загиблого військового

Місце подання документів:

ЦНАП Івано-Франківська

Адреса: вулиця Незалежності, 9

Такі ініціативи демонструють підтримку та вшанування родин військовослужбовців, які віддали життя за незалежність України.

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