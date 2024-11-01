Как семьи погибшего военного получить выплату от государства на памятник: подробности

В рамках социальной защиты семей военнослужащих в Украине введены специальные компенсационные выплаты. В частности, предусмотрено финансирование установки надмогильных памятников погибшим Героям.

Ивано-Франковская городская община внедрила весомую поддержку для семей павших защитников. Размер единовременной выплаты составляет 60 тысяч гривен, начисляемых непосредственно из городского бюджета. Об этом сообщили в Rai.ua.

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Порядок получения пособия:

Необходимые документы:

Подтверждение стоимости изготовления памятника

Письменное согласие всех членов семьи погибшего военного

Место подачи документов:

ЦНАП Ивано-Франковская

Адрес: улица Независимости, 9

Такие инициативы демонстрируют поддержку и чествование семей военнослужащих, отдавших жизнь за независимость Украины.

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