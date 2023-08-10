Як зняти шкіру з червоної риби за 2 хвилини: топ-4 геніальних лайфхаки

Всі ми любимо рибу, та її очищення – не дуже приємний процес. Ми з segodnya.ua підкажемо, як зняти шкіру з риби швидко та без зайвих зусиль.

Ніж

Щоб зняти шкіру, використовуйте гострий ніж. Занурте його під шкіру, притисніть до неї і проведіть по тушці. Це допоможе зберегти м'ясо на шкірці. Шкіру, голову та хребет можна використовувати для приготування смачного бульйону.

Використання окропу

Помістіть оброблену рибу в глибоку посудину та облийте її окропом з усіх сторін. Таким чином, шкірка відійде легко і може бути знята гострим ножем.

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Обробка на філе

Якщо вам потрібно обробити велику рибу для отримання філе, розріжте її на декілька частин перед тим, як відокремлювати шкіру гострим ножем.

Заморожування

У деяких випадках ви можете зняти шкіру навіть разом з лускою перед обробкою. Щоб це було зробити легше, рибу можна помістити в морозильник на півгодини до того, як вона стане твердою, але не повністю замерзне.

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