Как снять кожу с красной рыбы за 2 минуты: топ-4 гениальных лайфхака

Все мы любим рыбу, и ее очищение – не очень приятный процесс. Мы с segodnya.ua подскажем, как снять кожу с рыбы быстро и без лишних усилий.

Нож

Чтобы снять кожу, используйте острый нож. Засуньте его под кожу, прижмите к ней и проведите по тушке. Это поможет сохранить мясо на кожуре. Кожу, голову и хребет можно использовать для приготовления вкусного бульона.

Использование кипятка

Поместите обработанную рыбу в глубокий сосуд и облейте кипятком со всех сторон. Таким образом, кожура отойдет легко и может быть снята острым ножом.

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Отделка на филе

Если вам нужно обработать крупную рыбу для получения филе, разрежьте ее на несколько частей, прежде чем отделять кожу острым ножом.

Замораживание

В некоторых случаях вы можете снять кожу даже вместе с чешуей перед обработкой. Чтобы это было сделать легче, рыбу можно поместить в морозильник на полчаса до того, как она станет жесткой, но не полностью замерзнет.

Напомним, мы уже писали, как определить, свежа ли рыба.

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