Як зберегти прохолоду в кімнаті влітку: прості лайфхаки

Наближається літо, і разом із його привабливостями приходить і спека. Якщо у вас немає кондиціонера вдома, перенесення високих температур може стати викликом. Проте, існують прості способи, які допоможуть вам створити прохолоду у квартирі. Спробуйте деякі перевірені поради і переконайтеся в їхній ефективності.

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Закрийте вікна та жалюзі: Утримуйте вікна закритими протягом дня, особливо коли сонце найяскравіше. Це запобігає проникненню гарячого повітря у кімнату. Також затягуйте жалюзі або спускайте штори, щоб захистити приміщення від сонячного тепла. Вікна можна відчиняти лише увечері, коли сонце вже сховалося за горизонт; Використовуйте вентилятор: Використання вентилятора з охолоджувальною функцією є найкращим варіантом у спекотну погоду. Якщо в вашому вентиляторі немає такої функції, поставте перед ним миску з льодяною водою. Це допоможе знизити температуру повітря, що розповсюджується; Розмістіть лід або охолоджену воду: Якщо ваша кімната невелика, розставте в ній ємності з льодом або глибокі тарілки з охолодженою водою. Через деякий час температура повітря в приміщенні зменшиться; Використовуйте мокрі простирадла: Повісьте мокре простирадло перед відкритим вікном або на дверях балкона. Це допоможе знизити температуру повітря, яке потрапляє в приміщення, завдяки ефекту охолодження від випаровування; Обмежте використання побутових приладів: Посудомийна машина, пральна машина та інші побутові прилади нагріваються під час роботи і випускають тепло. Спробуйте обмежити їх використання в спеку, щоб уникнути додаткового нагрівання приміщення; Встановіть відбивну теплоізоляційну плівку на вікна: Цей варіант не тільки дозволить захистити вас від спеки, але й зберегти енергію. Така плівка недорога, не впливає на зовнішній вигляд вікон і не зменшує освітлення в приміщенні.

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