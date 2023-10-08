Як зберегти тепло в оселі та заощадити на опаленні: поради від КМДА

Для забезпечення комфортної температури в квартирі і зменшення витрат на опалення можна встановити систему, яка раціонально розподілятиме теплоносій.

Про це розповів заступник голови КМДА (Київської міської державної адміністрації) Петро Пантелеєв під час інтерв'ю на радіостанції "КиївFM".

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Автоматика запускає систему таким чином: спочатку тепло розподіляється від верху до низу, а потім навпаки – від низу до верху. Це дозволяє забезпечити рівномірне обігрівання всього будинку.

За словами Петра Пантелеєва, замерзання перших поверхів є досить поширеним явищем у Києві.

"Якщо мова йде про економію тепла і підтримання теплового балансу в будинку, то рекомендується встановити індивідуальний тепловий пункт (ІТП). До нього можна підключити автоматичну систему, яка буде регулювати споживання тепла у вашому будинку в залежності від погодних умов. Важливо відзначити, що встановити систему балансування тепла можна лише в тому випадку, якщо вже є функціонуючий тепловий пункт", – пояснив він.

Пантелеєв також додав, що встановлення ІТП допоможе зменшити витрати на опалення. Тому вже багато будинків в Києві скористалися можливістю встановити ІТП за участю у міській програмі енергоефективних проєктів "70/30". До цієї програми можна долучитися навіть без створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

У Києві функціонує дві програми, одна з яких спрямована на житлові будинки, де немає ОСББ чи ЖБК. Ця програма допомагає виконати енергоефективні заходи та зменшити вартість комунальних послуг через спільне фінансування: 30% внесок здійснюють мешканці, а решта 70% – міський бюджет.

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