Як створити об'єм на волоссі: дієві поради

Мрія кожної жінки – мати густе і пишне волосся. Однак, на жаль, не всі дівчата можуть похвалитися таким волоссям від природи. Важливо не впадати у відчай при боротьбі з тонкими та тьмяними локонами.

Існує безліч способів, які допоможуть вам створити об'єм у коренях волосся. Ними поділилися експерти.

Віддайте перевагу недбалому укладанню. Не потрібно акуратно вкладати волосся, якщо ви хочете, щоб воно виглядало густішим. Достатньо лише розпустити локони, трохи їх скуйовдити або заколоти у високий пучок, щоб надати їм візуальної густоти.

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Завивайте волосся. Багато жінок люблять випрямляти волосся, але саме ця звичка позбавляє локони будь-якого об'єму. Можливо, варто спробувати завивку волосся — вона займає стільки ж часу, але при цьому робить волосся пишним.

Використовуйте засоби для укладання. Щоб не обтяжити волосся, але при цьому зафіксувати його в потрібному положенні, надати йому об'єму, слід знати міру у використанні засобів для стайлінгу. Не потрібно наносити занадто багато пінки або спрею, інакше волосся вже після миття виглядатиме брудним і прилизаним.

Купите сухий шампунь. Жінки, які постійно скаржаться на відсутність у волосся об'єму, просто зобов'язані придбати собі сухий шампунь, який стане для них справжнім порятунком. Волосся може дуже швидко забруднюватися, через що воно втрачає об'єм, навіть якщо його нещодавно укладали. Однак сухий шампунь допоможе абсорбувати весь жир і забруднення на шкірі голови, завдяки чому волосся виглядатиме чистішим і об'ємнішим.

Підберіть правильні засоби для укладання. Креми або сироватки часто обтяжують волосся, що неприпустимо для жінок, які, навпаки, хочуть домогтися прикореневого об'єму.

Спробуйте об'ємне фарбування. За допомогою колірного акценту можна зробити своє волосся візуально густішим і пишнішим. Варто спробувати таке фарбування, як шатуш чи балаяж. Можна також укласти локони хвилями, і тоді вдасться посилити ефект густого волосся.

Зробіть стрижку шарами. Дуже часто перукарі радять жінкам обрізати своє волосся, якщо ті хочуть досягти хоч якогось обсягу. Але також варто звернути увагу на стрижку шарами. У цьому випадку майстер досягає непрямого зрізу, завдяки чому волосся залишається довгим, але при цьому у них з'являється об'єм.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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