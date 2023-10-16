Как создать объем на волосах: действенные советы

Мечта каждой женщины – иметь густые и пышные волосы. Однако, к сожалению, не все девушки могут похвастаться такими волосами от природы. Важно не отчаиваться при борьбе с тонкими и тусклыми локонами.

Существует множество способов, которые помогут создать объем в корнях волос. Ими поделились эксперты.

Предпочтите небрежную укладку. Не нужно аккуратно укладывать волосы, если вы хотите, чтобы они выглядели более густыми. Достаточно лишь распустить локоны, немного их взъерошить или заколоть в высокий пучок, чтобы придать им визуальную густоту.

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Завивайте волосы. Многие женщины любят выпрямлять волосы, но именно эта привычка лишает локоны любого объема. Возможно, стоит попробовать завивку волос – она занимает столько же времени, но при этом делает волосы пышными.

Используйте средства для укладки. Чтобы не обременить волосы, но при этом зафиксировать их в нужном положении, придать им объем, следует соблюдать меру в использовании средств для стайлинга. Не нужно наносить слишком много пенки или спрея, иначе волосы уже после мытья будут выглядеть грязными и прилизанными.

Купите сухой шампунь. Женщины, постоянно жалующиеся на отсутствие у волос объема, просто обязаны приобрести себе сухой шампунь, который станет для них настоящим спасением. Волосы могут очень быстро загрязняться, из-за чего они теряют объем, даже если их недавно укладывали. Однако сухой шампунь поможет абсорбировать весь жир и загрязнение на коже головы, благодаря чему волосы будут выглядеть более чистыми и объемными.

Подберите правильные средства для укладки. Кремы или сыворотки часто отягощают волосы, что недопустимо для женщин, которые, наоборот, хотят добиться прикорневого объема.

Попробуйте объемную покраску. С помощью цветового акцента можно сделать свои волосы визуально густыми и пышными. Следует попробовать такую окраску, как шатуш или балаяж. Можно также уложить локоны волнами, и тогда удастся усилить эффект густых волос.

Сделайте стрижку слоями. Очень часто парикмахеры советуют женщинам обрезать свои волосы, если те хотят достичь любого объема. Но также следует обратить внимание на стрижку слоями. В этом случае мастер достигает косвенного среза, благодаря чему волосы остаются длинными, но при этом у них появляется объем.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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