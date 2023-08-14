Як врятувати листя рослин від підсихання кінчиків: поради городників

Під час літнього періоду важливо не тільки дбати про рослини у саду та городі, але також звернути увагу на ті, які зростають у горщиках. Рекомендується приділити увагу особливо герані та фікусам.

Про це пише radiotrek.

Якщо певні листочки на рослинах почали жовтіти та висихати на кінчиках, це може свідчити про дефіцит калію. Для виправлення ситуації можна використовувати монофосфат калію. Розчиніть 2 грами цього добрива в одному літрі води. Цей розчин можна використовувати для обприскування листя з обох сторін.

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Якщо ви не бажаєте проводити обприскування, можна підготувати розчин для поливу, додаючи 1 грам сульфату калію до літра води. Такий розчин також допоможе вирішити проблему з дефіцитом калію у рослин.

Ці поради допоможуть підтримувати здоровий вигляд рослин під час літнього сезону.

Нагадаємо, ми вже писали про рослини, які можна довго не поливати.

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