Как спасти листья растений от подсыхания кончиков: советы огородников

Во время летнего периода важно не только заботиться о растениях в саду и огороде, но также обратить внимание на растущие в горшках. Рекомендуется уделить внимание особенно герани и фикусам.

Об этом пишет radiotrek.

Если определенные листочки на растениях начали желтеть и высыхать на кончиках, это может свидетельствовать о дефиците калия. Для исправления ситуации можно использовать монофосфат калия. Растворите 2 грамма этого удобрения в одном литре воды. Этот раствор можно использовать для опрыскивания листьев с обеих сторон.

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Если вы не хотите производить опрыскивание, можно подготовить раствор для полива, добавляя 1 грамм сульфата калия к литру воды. Такой раствор поможет решить проблему с дефицитом калия у растений.

Эти советы помогут поддерживать здоровый вид растений во время летнего сезона.

Напомним, мы уже писали о растениях, которые можно долго не поливать.

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