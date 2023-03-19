Як стерти олівець без гумки: простий лайфхак

Олівець є необхідною канцелярською приналежністю для всіх школярів та студентів. Проте й ті, хто не має відношення до навчання, можуть використовувати олівець для зроблення важливих позначок. Часто на зворотному боці олівця є гумка для стирання написаного, але не кожен олівець має цю зручну річ.

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Проте, якщо вам доводилось загубити ластик, який можна використовувати для видалення помилок, є спосіб стерти написане і без стирачки. Замість гумки можна використовувати звичайну канцелярську гумку, яку можна придбати великими упаковками в крамницях канцелярських товарів.

Для використання цього лайфхаку потрібно намотати кілька шарів гумки на вказівний та середній палець, а потім обережно зітерти надпис чи малюнок. Таким чином, ви зможете видалити помилки і зберегти первозданний вигляд аркуша паперу.

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Отже, якщо вам потрібно видалити помилки на папері, а ластик зник, цей простий лайфхак з канцелярською гумкою допоможе вам відновити первозданну чистоту аркуша паперу.

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