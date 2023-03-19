Как стереть карандаш без резинки: простой лайфхак

Карандаш является необходимой канцелярской принадлежностью для всех школьников и студентов. Однако и те, кто не имеет отношения к обучению, могут использовать карандаш для создания важных меток. Часто на оборотной стороне карандаша есть резинка для стирания написанного, но не каждый карандаш имеет эту удобную вещь.

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Однако если вам приходилось потерять ластик, который можно использовать для удаления ошибок, есть способ стереть написанное и без стирачки. Вместо резинки можно использовать обычную канцелярскую резинку, которую можно приобрести большими упаковками в магазинах канцелярских товаров.

Для использования этого лайфхака нужно намотать несколько слоев резинки на указательный и средний палец, затем осторожно стереть надпись или рисунок. Таким образом, вы сможете удалить ошибки и сохранить первозданный вид листа бумаги.

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Итак, если вам нужно удалить ошибки на бумаге, а ластик исчез, этот простой лайфхак с канцелярской резинкой поможет вам восстановить первозданную чистоту листа бумаги.

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