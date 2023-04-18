Як сушити волосся, щоб воно не пушилося: прості поради

Часто ми робимо різні маніпуляції з волоссям, які можуть завдати йому шкоди. Одним з таких наслідків є скуйовджені пасма, які починають пушитися. Це може бути спричинено декількома причинами, такими як недостатнє зволоження, часте використання фену та утюжка без термозахисту, хімічні завивки, а також освітлення і фарбування волосся, які можуть зробити його тонким і ослабленим.

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Щоб уникнути пухнастості волосся, можна вжити кілька простих кроків:

Сушіть волосся теплим струменем повітря, чергуючи його з холодним. Це допоможе закріпити кутикулу волосся і уникнути пересушування; Використовуйте шампунь, призначений для сухого волосся, бажано з кератином у складі. Це допоможе забезпечити додаткове зволоження волосся; Використовуйте кондиціонер при кожному митті голови, щоб пом'якшити структуру волосся і запобігти пересушуванню; Не забувайте використовувати олійку для волосся, яка забезпечить йому додаткове зволоження; Використовуйте термозахист перед сушінням феном або вирівнюванням утюжком. Цей засіб створює захисну плівку на волоссі, яка не дозволяє волозі випаровуватися, а волоссю – ставати тонким і ослабленим; Замініть пластикові та металеві розчіски на дерев'яний гребінець; Також використовуйте пом'якшувальні і зволожуючі маски для волосся. Такі засоби сприятимуть накопиченню поживних речовин у пасмах, а також будуть запобігати появі пухнастості.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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