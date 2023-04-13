Як зварити прозорий бульйон: лайфхак з кубиками льоду

Бульйон – це основа багатьох кулінарних шедеврів, від супів до соусів. Але чи виникало у вас питання, чому деякі бульйони виходять кришталево прозорими, тоді як інші можуть бути мутними і жирними? На сайті української кулінарної школи GastroLoft було опубліковано простий лайфхак, який допоможе зробити бульйон прозорим.

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Суть лайфхаку полягає в тому, що холодна вода змушує білки та інші речовини з м'яса вище підніматися на поверхню, утворюючи піну та забруднення. Ця піна потім може зібратися на поверхні бульйону, зробивши його не таким прозорим, як хотілося б.

Для цього потрібно додати кілька кубиків льоду до бульйону і довести до кипіння. Цей трюк допоможе забрати зайвий жир з бульйону, зробить його легким та прозорим.

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Для того, щоб прибрати жир з поверхні бульйону, можна використати паперовий рушник, який обгорнутий навколо кубика льоду. Протерши поверхню страви цим рушником, можна ефективно видалити надлишки жиру і зробити бульйон ще більш прозорим.

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