Як в українців зростуть виплати після впровадження накопичувальної пенсійної системи

У Мінсоцполітики пояснили, що дасть українцям впровадження накопичувальної пенсійної системи та чи збільшаться пенсії. Це другий рівень пенсійної системи, який Кабінет міністрів хоче запустити в роботу після закінчення війни.

Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в етері національного телемарафону розповіла про переваги накопичувальної пенсії. Зокрема деякі отримувачі соцвиплат будуть отримувати більше.

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З якою метою планується запровадження другого рівня пенсійної системи:

Причина №1. Наразі співвідношення працюючих та пенсіонерів становить 1:1. Для нормального функціонування солідарної системи та забезпечення гідних пенсійних виплат це занадто мало.

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Як пояснила Марчак, у 2022 році один офіційно працевлаштований громадянин в Україні утримував через солідарну пенсійну систему одного пенсіонера.

"І це означає, що ми повинні платити дуже низькі пенсії, або платити дуже високий єдиний соціальний внесок. Фактично, у нормальній ситуації на одного пенсіонера має бути хоча би дві-три працюючі людини. І таке зниження співвідношення кількості пенсіонерів, що працюють до кількості, стає загрозливим. І, на жаль, тенденції погіршилися в результаті військових дій, оскільки багато працездатних українців поїхали за кордон", – наголосила вона.

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Причина №2. Швидкі темпи зменшення коефіцієнта заміщення, тобто того, який відсоток поточної зарплати в майбутньому забезпечуватиме пенсійна виплата.

Заступниця глави Мінсоцполітики наголосила, що в Україні вже зараз варто думати над тим, яким чином будуть врегульовувати пенсійні питання і проблеми в майбутньому, і які системні рішення влада пропонуватиме.

Марчак наголосила, що власне запровадження накопичувальної пенсійної системи – одне із системних рішень. Відтак, це не тільки підвищення пенсій, а й загалом про можливість їх виплачувати.

Нагадаємо, що Україна готується до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Її мають запустити після закінчення війни. Це означає, що деякі українці матимуть більшу пенсію.

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