Як вберегти картоплю від колорадського жука: допоможуть прості та доступні засоби

Колорадський жук — справжнє випробування для кожного, хто вирощує картоплю. Ці настирливі шкідники швидко розмножуються, знищують листя рослин і досить легко адаптуються до багатьох хімічних препаратів, що значно ускладнює боротьбу з ними.

Проте існує чимало натуральних методів, які можуть допомогти впоратися з проблемою без використання агресивної хімії. Про це пише Уніан.

Один із популярних підходів — використання настоїв на основі полину, хвоща, кульбаби або часнику. Вони мають сильний запах і природні речовини, які відлякують жуків. Наприклад, полин у поєднанні з золою і гарячою водою дає ефективний настій, яким можна обприскувати картопляні кущі. А часниковий настій із додаванням господарського мила допоможе обробити рослини так, щоб рідина краще прилипала до листя.

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Ще один доступний і простий засіб — звичайна харчова сода. У суміші з теплою водою, оцтом і рідким милом вона створює ефективну рідину для обприскування, яку бажано наносити кілька разів з перервами у кілька днів. Це допомагає поступово знищити комах і знизити їхню чисельність.

Не менш дієвим є розчин із гірчичного порошку, оцту та мила. Його спочатку настоюють у воді, а потім використовують для обробки не лише картоплі, а й баклажанів і томатів. Якщо регулярно поливати цим розчином ґрунт навколо рослин, він також допоможе захистити посадки від інших видів шкідників.

Попри агресивність колорадських жуків, при системному підході та використанні природних засобів з ними можна ефективно боротися. Головне — діяти регулярно і не зволікати після появи перших ознак зараження.

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